Türkiye Kuzey Makedonya TSO Forumu kuruluş anlaşması imzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kuzey Makedonya Ekonomi Odası (MCHAMBER) arasında Türkiye-Kuzey Makedonya Ticaret ve Sanayi Odası Forumu kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kuzey Makedonya Ekonomi Odası (MCHAMBER) arasında Türkiye-Kuzey Makedonya Ticaret ve Sanayi Odası Forumu kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kuzey Makedonya Ekonomi Odası arasında Türkiye-Kuzey Makedonya Ticaret ve Sanayi Odası Forumu kuruldu. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, Kuzey Makedonya Ekonomi Odası Başkanı Branko Azeski ile gerçekleştirdiği online görüşme sonrası, Türkiye-Makedonya Ticaret ve Sanayi Odası Forumu kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Hisarcıklıoğlu, görüşme sonrasında yaptığı konuşmada, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 oranında büyüme gerçekleştiğini, bu yılın genelinde ekonominin yüzde 5-6 civarında büyüyeceğinin beklendiğini söyledi. İhracatın ilk 5 ayda yüzde 38 artışla 85 Milyar dolara yükseldiğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, yılın tamamı için ihracatta 200 milyar doları geçeceklerini tahmin ettiklerini vurguladı.

"Temmuz ayında daha fazla rahatlama olur diye umuyoruz"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin aşılamada dünyada ilk 15 ülke arasında olduğunu, turizm sektörünün de öncelikli aşılama grubuna dahil edildiğini belirterek, "Haziran ayından itibaren kısmi normalleşmeye geçtik. Temmuz ayında daha fazla rahatlama olur diye umuyoruz. O zaman turizmde de yeni pozitif gelişmeler olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

"Hizmet sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilmesi çalışmalarını destekliyoruz"

Türkiye için Makedonya'nın çok önemli olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "2000 yılından beri yürürlükte olan serbest ticaret anlaşması, sanayi ürünleri ticaretimizi karşılıklı olarak olumlu etkilemiştir. Ayrıca, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi ve Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı gibi temel anlaşmalar tamamlanmıştır. Bunları varlığı, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için uygun bir altyapı oluşturmaktadır. Serbest Ticaret Anlaşmasının tarım ürünlerini ve hizmet sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilmesi çalışmalarını destekliyoruz. Bu alanda sağlanacak başarı, ikili ticaret hacmimizi kısa sürede iki katına çıkaracaktır" şeklinde konuştu.

"Müteahhitlerimiz 1,1 milyar dolar tutarında 32 proje üstlendi"

Kuzey Makedonya'daki Türk firmalarının yatırımlarının son 10 yılda hızla arttığına da dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Halen yaklaşık 100 yatırımcı firmamız faaliyet gösteriyor. 1,2 milyar avro tutarında bir yatırım söz konusu. Türk firmaları, Makedonya'da 5 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yatırımlarımızın artması karşılıklı ticaretimizi de olumu etkileyecektir. Müteahhitlerimiz 1,1 milyar dolar tutarında 32 proje üstlendi. Bunlarla gurur duyuyoruz. Kuracağımız Türkiye-Makedonya Ticaret ve Sanayi Odası Forumu ile ikili ilişkilerimizin hacmini çok daha yukarılara çıkaracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya Ekonomi Odası Başkanı Azeski de pandeminin Kuzey Makedonya'daki etkileri hakkında bilgi vererek, Makedonya'daki Türk yatırımlarının büyük bir başarıyla devam ettiğini ifade etti. Azeski, pandeminin iyileşmesiyle Türk turistlerin Kuzey Makedonya'ya daha fazla geleceklerine inandığını belirtti. Bölgesel işbirliğine önem verdiklerini söyleyen Azeski, TOBB ile MCHAMBER arasında kurulan Türkiye-Makedonya Ticaret ve Sanayi Odası Forumu'nun ikili ilişkilere katkı sağlayacağını vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı