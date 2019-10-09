Türkiye-Kuveyt İşbirliği Ortak Komitesi hazırlık toplantısı (2)

09.10.2019 15:21

Türkiye-Kuveyt İşbirliği Ortak Komitesi'nin hazırlık toplantısı Dışişleri Bakanlığında yapıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi Velid el Hubeyzi ile toplantıya başkanlık etti.

Toplantı öncesinde konuşan Önal, iki ülkenin tarihi ve kardeşlik bağlarına dayanan ilişkileri bulunduğunu belirterek, "Bunlar çok boyutlu olarak ilerliyor, bundan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Kuveyt'in bölgesel barış ve istikrar bakımından son derece sağduyulu politikalar uyguladığını, Türkiye'nin bunu takdirle karşıladığını vurgulayan Önal, şunları söyledi:

"Özellikle bölgede çeşitli krizlerden geçtiğimiz bir dönemde Kuveyt'in yapıcı, bölgesel barış ve istikrarı destekleyici tutumunu takdirle karşılıyoruz. Kuveyt ile eş güdüm ve iş birliği içinde bu çalışmalara biz de katılıyoruz."

Önal, iki ülke ilişkilerinin stratejik iş birliği düzeyinde devam ettiğini, ilişkileri geliştirmek amacıyla 2012'de iki ülkenin dışişleri bakanlarının başkanlığında İşbirliği Ortak Komitesi'nin kurulduğunu hatırlattı.

Komitenin bakanlar düzeyindeki son toplantısının 2013'te yapıldığını anımsatan Önal, yeni iş birliği alanlarının söz konusu olabileceğini, bu nedenle bugünkü toplantının önemine işaret etti.

"İş birliğinin devam etmesini temenni ediyoruz"

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Hubeyzi de toplantının ve Önal ile görüşmelerinin verimli geçmesine yönelik dileğini ifade etti.

Hubeyzi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin 55. yılını kutladıklarını, bu sürede Türkiye'nin Kuveyt'e yönelik tavrını takdirle karşıladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile Kuveyt arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkisinin daha ileri gitmesi için bu tür toplantıların ve iş birliğinin devam etmesini temenni ediyoruz. Kardeşlik ilişkimiz ve tarihi bağlar, bize bu görevi vermektedir."

Ekonomik ve ticari ilişkilerin arttığını dile getiren Hubeyzi, 2019'da 295 binden fazla Kuveytli turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, Kuveytlilerin Türkiye'de daha fazla yatırım yapmaya ve gayrimenkul almaya başladığını kaydetti.

Kaynak: AA