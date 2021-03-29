TKYD'nin yeni başkanı Mehmet Ali Ersarı oldu
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TKYD'nin yeni başkanı Mehmet Ali Ersarı oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TKYD'nin yeni başkanı Mehmet Ali Ersarı oldu

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanlığı'na Mehmet Ali Ersarı seçildi.

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Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanlığı'na Mehmet Ali Ersarı seçildi. Ersarı, TKYD Başkanlığı kapsamında EFAMA (Avrupa Yatırım Fonları ve Portföy Yönetimi Birliği) Yönetim Kurulu üyesi olarak da Türkiye'yi temsil edecek.

TKYD XXI. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçimlerde iki yıllık süre ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri yeniden belirlendi. 

TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, Başkan Yardımcılığı görevine Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Hasan Halim Çun ve Genel Sekreterlik görevine HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Nilgün Şimşek Ata seçildiler.Yeni dönem TKYD başkanlığını yürütecek olan Ersarı yaptığı değerlendirmede, özellikle son yıllarda yatırım fonlarında kazanılan ivme ile 380 milyar TL'lik varlık büyüklüğüne ulaşan Portföy Yönetimi Sektörü'nün ülkemizdeki toplam finansal varlıkların önemli bir kısmını oluşturduğunu belirterek, sektörün, sermaye piyasası araçları başta olmak üzere yaptıkları yatırımlar yoluyla, reel ekonomiye de önemli kaynak sağladığını iletti.Sermaye piyasası araçlarına ilginin her geçen gün arttığının altını çizen Ersarı, tasarruf eğiliminin yaygınlaşabilmesi için yatırımcılara kolay anlaşılır ve ulaşılabilir ürünler sunmanın da önemini vurguladı. Ersarı, ulaşılan bu önemli büyüklüğe rağmen, diğer gelişmiş ülkeler ile kıyaslama yapıldığında kat edilecek önemli bir mesafenin olduğunu ve sektörün ülkemizin Finansal Sistemindeki ağırlığının artmaya devam edeceğini ifade etti.Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği'nin (TKYD) yeni başkanı seçilen Mehmet Ali Ersarı,  önceki başkan Mustafa Selim Yazıcı'ya ve geçmiş dönemlerde görev alarak Portföy Yönetimi Sektörü'nün bugünlere ulaşmasında emeği geçen tüm başkan, yönetim kurulu üyeleri ve diğer üyelerine de teşekkürlerini iletti.  Genel Kurul'da seçilen yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri: Mehmet Ali Ersarı                 Ak Portföy Yönetimi A.Ş.Hasan Halim Çun                Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.Nilgün Şimşek Ata                HSBC Portföy Yönetimi A.ŞAlim Telci                              Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.Ceyhun Egemen Erden        Finans Portföy Yönetimi A.Ş.Emral Yücel                           İş Portföy Yönetimi A.Ş.Fatih Arabacıoğlu                  Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Mahmut Kaya                        Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.Müge Peker                          Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Okan Alpay                           Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.Yağız Oral                             Teb Portföy Yönetimi AŞ.Genel Kurul'da seçilen yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri: Avşar Radi Sungurlu            Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.Bengi Subaşı Gerçek           Yapı Kredi Bankası A.Ş.    Oğuz Kösebay                      Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.  (Fotoğraflı)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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