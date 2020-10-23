Türkiye kuru üzüm üretiminde açık ara dünya lideri

Türkiye, Dünya Sağlık Örgütünün sağlıklı ürünler listesine aldığı çekirdeksiz kuru üzümde 271 bin tonluk rekoltesiyle dünya kuru üzüm rekoltesinin yüzde 18'lik bölümünü tek başına üreterek açık ara dünya liderliğini korudu.

Türkiye, Dünya Sağlık Örgütünün sağlıklı ürünler listesine aldığı çekirdeksiz kuru üzümde 271 bin tonluk rekoltesiyle dünya kuru üzüm rekoltesinin yüzde 18'lik bölümünü tek başına üreterek açık ara dünya liderliğini korudu.

Çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi ülkeler 2020 yılında dünya genelinde 677 bin 310 ton kuru üzüm ihracatı hedeflerken, Türkiye 241 bin tonluk kuru üzüm ihracatıyla dünya ihracatından tek başına yüzde 36 pay alma amacını ortaya koydu. 2020 Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı'nda üretici ülkelerin bu yılki rekolte, iç tüketim ve ihracat beklentileri paylaşıldı. Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda Türkiye, 271 bin ton rekolteyle dünya genelindeki 1 milyon 230 bin tonluk çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin yüzde 18'ini tek başına gerçekleştireceğini beyan etti. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 196 bin 208 tonluk üretim ile ikinci sırada yer alırken, üçüncü ülke 190 bin tonluk çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesiyle Çin oldu. Kuzey Yarımküre'de İran 185 bin ton, Hindistan 145 bin ton, Özbekistan 70 bin ton, Yunanistan ise 800 ton çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesi beklediğini açıkladı. Güney Yarımküre'de ise; Şili 70 bin 681 ton çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesiyle Güney Yarımküre'nin lideri olurken, Güney Afrika'nın 52 bin 394 ton, Arjantin'in 37 bin 800 ton, Avustralya'nın ise 11 bin 550 ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimi öngördüğü belirtildi.

2020 Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı'nın başkanlığına Türkiye'den Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, başkan yardımcılığına Avustralya'dan Mark King ve katipliğe Türkiye'den Ece Tırkaz seçildi. Çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde Kuzey Yarımküre'de yüzde 1'lik düşüşle 1 milyon 58 bin ton rekolte beklendiği bilgisini veren Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Güney Yarımküre'deki üretim ve geçen yıldan stokla birlikte 1 milyon 437 bin ton çekirdeksiz kuru üzümün iç tüketim ve ihracata sunulacağını kaydetti.

PANDEMİYE KARŞI KURU ÜZÜM TÜKETİN UYARISI

Dünya Sağlık Örgütünün kuru üzümü sağlıklı ürünler listesine aldığını, insan vücudunda bağışıklığı güçlendirdiğini ifade eden Öz, kuru üzüm üreticisi ülkelerin 550 bin 448 ton iç tüketiminin olmasının beklendiğini anlattı. Öz, "2020 yılında dünya genelinde ihraç edilebilir çekirdeksiz kuru üzüm miktarı 887 bin 423 ton olarak öngörülmekte. Bu miktarın 677 bin 310 tonunun ihraç edilebileceği tahmin edilmekte. Türkiye olarak, 241 bin ton ihracat hedefliyoruz. Hedefimize ulaştığımız takdirde, dünya ihracatının yüzde 36'sını tek başımıza gerçekleştirmiş olacağız. Covid-19 salgınının tüm dünyayı tehdit ettiği içinde bulunduğumuz süreçte halkımızı insan vücudunda bağışıklığı arttıran, doğal şeker niteliğine sahip çekirdeksiz kuru üzüm tüketimini arttırmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

AMERİKA'NIN ÜRETİMİ 5 YILDA 95 BİN TON DÜŞTÜ

Türk ihracatçısının dünya kuru üzüm piyasasını domine ettiğinin altını çizen Öz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk ihracatçısı olarak, Türk kuru üzümünün daha katma değerli ihraç edilmesi için gösterdiğimiz çabaların meyvelerini topluyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla desteğini sürdürmektedir. Türk ihracatçısı her yıl ortalama 230-250 bin ton düzeylerinde kuru üzümü ihraç ediyor. Amerika Birleşik Devletlerinin çekirdeksiz kuru üzüm üretimi 2015 yılında 291 bin ton iken, bugün 196 bin tona geriledi. Üretimleri son 5 yılda 95 bin ton düştü. Amerika'nın üzüm üretimindeki düşüşün devam edeceğini tahmin ediyoruz."

60. Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı'na Arjantin, Avustralya, Şili, Yunanistan, İran, Güney Afrika, Çin, Hindistan, Özbekistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden temsilciler katılırken, Türkiye, Güney Afrika ve İngiltere'den de izleyiciler yer aldı. Konferansta, katılımcılar dünya kuru üzüm üretimi ve pazarlaması hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Konferansta kuş üzümünün tedariki ile ilgili olarak ise Yunan ürününe yönelik mevcut eğilimin değişmediği, Yunanistan'da 20 bin tonluk kuş üzümü rekoltesinin beklendiği bilgisi verildi. Toplantıda ayrıca dünya genelinde etkisini daha fazla gösteren iklim değişikliği ile salgın hastalık, yangın, sel, kuraklık gibi olağanüstü doğa olaylarının önümüzdeki dönemde üretime yönelik olumsuz etkilerine yönelik kaygılar da dile getirildi.

Konferansta konuk konuşmacı Simon Melik'in Kurutulmuş Meyve İttifakı'nın faaliyetleri ve temsil edilen tüm ülkelerin sunumları dinlendi. Bir sonraki konferansın ise 2021 yılında Türkiye veya Yunanistan'da gerçekleştirilmesi konusunda prensip kararı alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı