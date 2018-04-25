Türkiye Küresel İklim Değişikliğinden Etkilenecek Bölgelerin İçinde"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Yardımcısı Bilal Dikmen, Türkiye'nin küresel iklim değişikliğinden önemli ölçüde etkilenecek bölgelerin içinde yer aldığını bildirdi.

Dikmen, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Antalya Belek Turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen, "İçme Suyu Havza Koruma Planlarının Hazırlanması, Uygulanması Problemler ve Çözüm Önerileri" konulu hizmet içi eğitim seminerinde, Genel Müdürlüğünün suyun havza ölçekli yönetimini sağlamak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Bütün canlılar için en önemli hayat kaynağı olan suyun birçok insan faaliyetinde kilit rol üstlendiğini ifade eden Dikmen, biyoçeşitliliğin sürekliliği açısından da hayati önem taşıyan suyun her geçen gün artan ve karmaşık hale gelen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yönetilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Yarı kurak iklim kuşağında bulunan Türkiye, küresel iklim değişikliğinden önemli ölçüde etkilenecek bölgelerin içinde yer almaktadır" ifadesine yer veren Dikmen, Türkiye'nin sosyo ekonomik gelişimine bağlı olarak su kaynaklarına olan talebin her geçen gün daha da arttığına işaret etti.

Dikmen, özellikle havza bazında koruma planları yapılması yoluyla tüm gelişmelere ve kullanımlara kontrollü şekilde yön verilmesi gerektiğini anlatarak, Bakanlıkça havza bazında entegre koruma planlarının yapılması ve uygulanmasının prensip olarak benimsendiğini kaydetti.

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever de seminerde su diplomasisine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Dünyada havza yönetimi, su ve göç, İçme suyu, arıtma tesisleri projesi gibi konuların ele alınacağı eğitim semineri, 28 Nisan'da sona erecek.