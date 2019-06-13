Türkiye Küresel Huzur Endeksi'nde 163 ülke arasında 152. sıraya geriledi

Türkiye Küresel Huzur Endeksi'nde 163 ülke arasında 152. sıraya geriledi

Türkiye 2019 Küresel Huzur Endeksi'nde üç sıra daha gerileyerek 163 ülke arasında 152. oldu. Huzur bakımından Filistin, Venezuela, Kuzey Kore ve Sudan'ın gerisinde kalan Türkiye, en huzursuz ülke olan Afganistan'ın ardından 11. sırada yer alıyor. En huzurlu ülke ise bir kez daha İzlanda oldu.

Türkiye Küresel Huzur Endeksi'nde 163 ülke arasında 152. sıraya geriledi

Türkiye 2019 Küresel Huzur Endeksi'nde üç sıra daha gerileyerek 163 ülke arasında 152. oldu.

Huzur bakımından Filistin, Venezuela, Kuzey Kore ve Sudan'ın gerisinde kalan Türkiye, en az huzurlu ülke olan Afganistan'ın ardından 11. sırada yer alıyor. Türkiye 3.015 endeks puanıyla Sudan ile Pakistan'ın arasında bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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