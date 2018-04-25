Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını ifade ederek, "Türkiye küresel bir oyuncudur. Bölgesel bir güçtür. Türkiye'nin bölgesindeki hadiseler, Türkiye'siz çözülemez. Türkiye olmadan bu bölge şekillendirilemez." dedi.

Özlü, Yalova Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi programında yaptığı konuşmada, Akademi'nin, Türkiye siyasetine önemli değerler kazandıran bir okul olduğunu söyledi. Uygulanan politikalar ve gösterilen siyasi duruş ile 16 yıldır Türkiye'yi istikrar ve güvenle büyüyen bir ülke haline getirdiklerini vurgulayan Özlü, "AK Parti iktidarı olarak; geleceğin Türkiye'si projeksiyonunu belirledik, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizi koyduk. Türkiye'nin hak ettiği güçlü pozisyonu alması için, hem kronikleşmiş yapısal sorunları çözdük, hem de geleceğimizi adım adım kurguladık." diye konuştu.

Faruk Özlü, 2017'deki referandum ile başlayan sürecin sonuna yaklaşıldığına, bu tarihi dönüşümün iki ay sonra gerçekleşeceğine dikkati çeken Özlü, "AK Parti iktidarı ile büyük hedeflere kilitlediğimiz Türkiye, seçimlerden sonra o hedeflere çok daha hızlı koşmaya başlayacak. 16 yıllık iktidarımızda ilmek ilmek ördüğümüz büyük Türkiye hedefinde, yeni sistemle çok önemli bir adım atmış olacağız. Daha güvenli, daha istikrarlı, daha hızlı ve daha etkin bir mekanizma ile geleceğin Türkiye'sini hep birlikte kuracağız. Onun için; demokrasilerin tecelli ettiği yer olan sandık, bu kez sadece bir sandık olmakla kalmayacak. Aynı zamanda, Türkiye'nin önündeki setlerin yıkıldığı, geleceğimizi kucaklayacağımız bir dönüm noktasının merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

"Antarktika'ya bilim üssü kuruyoruz"

Muhalefetin "olmaz deneni oldurmaya çalıştığını" belirten Özlü, "Güneş Motel benzeri operasyonların tekrar sahneye konması, asla uzlaşmaz denen partilerin can ciğer kuzu sarması olması, tüm bunlar; asla tesadüf, asla siyasetin olağan akışında olabilecek, rutin gelişmeler değil. O yüzden kendilerini inkar etmeyi de, siyasi etiğini gömmeyi de önemsemiyorlar. Ama her zaman olduğu gibi bu kez de milletin bağrından, gönlünden kopup gelen siyasi hareket, gizli görüşmelerde, masa başında talimatlarla gelen siyasi planları ezip geçecek." şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanlarda birçok operasyon yürüttüğünü aktaran Özlü, şöyle devam etti:

"Antarktika'ya bilim üssü kuruyoruz. Son 1,5 aydır Antarktika'da 30'a yakın bilim adamı, bizim gönderdiğimiz bilim adamı, Türkiye'nin kuracağı üssün yerini belirleme çalışması yapıyor. Fizibilite çalışması yapıyor. Sadece Afrin'de değil Antarktika'da da operasyon yürütüyoruz. Buradaki maksadımız Türkiye'yi Antarktika'nın geleceği üzerinde söz sahibi ülkelerden birisi yapmaktır. Bakın Antarktika Anlaşması 1959'da imzalandı. 29 ülke var araştırmada söz sahibi. Türkiye inşallah 30'uncu ülke olacak. Bütün şartlarını tek tek yerine getiriyoruz. İnşallah gelecek yıl Antarktika'ya bilim üssümüzü kuracağız. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye küresel bir oyuncudur. Bölgesel bir güçtür. Türkiye'nin bölgesindeki hadiseler Türkiye'siz çözülemez. Türkiye olmadan bu bölge şekillendirilemez. Türkiye olmadan dünya siyasetindeki gelişmeler doğru değerlendirilemez."

"Birinci Sanayi Devrimi'ni, olduktan 100 yıl sonra yakalayabildik"

Özlü, Türkiye'nin, 4. sanayi devrimini ıskalamamak, geri kalmamak, hatta devrimi gerçekleştiren öncü ülkelerden birisi olmak için 1,5 yıldır çalıştığını aktararak, şunları söyledi:

"Bunun için çok güzel bir yol haritası çıkardık. Altı bileşenden oluşan bir yol haritası. Yapay zeka teknolojileri, otonom robotlar, endüstriyel bulut platformu, endüstriyel siber güvenlik, eklemeli imalat yöntemleri ve teknolojileri, akıllı sensör teknolojileri gibi birçok teknolojide, Türkiye'nin öncü olması için çalışıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye, Birinci ve İkinci Sanayi Devrimleri'ni 100 yıl geriden takip etti. Birinci Sanayi Devrimi'ni, olduktan 100 yıl sonra yakalayabildik. Keza ikincisi de öyle. Üçüncü Sanayi Devrimi'ni 30 yıl geriden takip ettik. Dördüncü Sanayi Devrimi, Endüstri 4.0 denen hadisede asla geride değiliz. Şu anda başa baş gidiyoruz. Arada fark varsa belli ülkelerde, Almanya, Amerika gibi 3,5 yıl filan, 4 yılı bulmaz. Arada çok ciddi bir fark yok. Biz yine Dördüncü Sanayi Devrimi'ni gerçekleştiren öncü ülkelerden birisi olacağız."

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Özlü, "Değerli arkadaşlar, önümüzde bir seçim var. 24 Haziran, yaklaşık 60 gün var. 24 Haziran seçimleri Türkiye'deki sistem değişikliğinin başlangıcı olacak. Artık yeni bir sisteme geçiyoruz. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiyoruz. Yeni sistemin paydaşları, dinamikleri eskisinden farklı. Yeni sistemde kararları hızlı alacağız, süreçleri kısaltacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin sıçrama, hamle yapması, yönetim modeli açısından daha kolay olacak." dedi.

Program sonunda Özlü'ye AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ve AK Parti Kadın Kolları üyelerince hediye takdim edildi.