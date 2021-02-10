Türkiye Kürek Şampiyonası planlandığı tarihte düzenlenecek
10.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:30
Türkiye Kürek Şampiyonası'nın planlandığı şekilde 11-14 Şubat tarihlerinde Muğla'da düzenleneceği duyuruldu.
Türkiye Kürek Şampiyonası'nın planlandığı şekilde 11-14 Şubat tarihlerinde Muğla'da düzenleneceği duyuruldu.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, "11-14 Şubat 2021 tarihlerinde Muğla/Köyceğiz'de yapılması planlanan ve daha sonra ertelenen Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın, Bakanlığımız ile yapılan görüşmeler neticesinde aynı tarih ve yerde yapılması uygun görülmüştür." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar