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Türkiye Kürek Federasyonundan Dünya Kürek Federasyonuna ziyaret

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Türkiye Kürek Federasyonundan Dünya Kürek Federasyonuna ziyaret

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Dünya Kürek Federasyonu Başkanı Jean-Christophe Rolland'ı ziyaret etti.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Dünya Kürek Federasyonu Başkanı Jean-Christophe Rolland'ı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, İsviçre'nin Lozan şehrindeki görüşmede federasyonun dış ilişkiler kurulu üyeleri Gürhan Saatçioğlu ve Abdullah İnanç Duman ile Dünya Kürek Federasyonu Yönetici Direktörü Vincent Gaillard'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Federasyon tarihinde başkanlar nezdinde ilk kez bir görüşme yapıldığı ve projeler ile iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

İsviçre, Türkiye, Kürek, Jean, Spor, Haberler

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