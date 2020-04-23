Türkiye Kürek Federasyonundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Türkiye Kürek Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Kürek Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Federasyonun, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun." ifadeleri yer aldı. Kaynak: AA