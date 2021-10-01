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Türkiye Kürek Federasyonu Genel Kurulunun tarihi belli oldu

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Türkiye Kürek Federasyonu Genel Kurulunun tarihi belli oldu

Türkiye Kürek Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Olağan Mali Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması halinde 31 Ekim'de Ankara'da yapılacak.

ANKARA (AA) - Türkiye Kürek Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Olağan Mali Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması halinde 31 Ekim'de Ankara'da yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise toplantının 1 Kasım'da gerçekleştirileceği belirtildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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