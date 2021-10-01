Türkiye Kürek Federasyonu Genel Kurulunun tarihi belli oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Kürek Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Olağan Mali Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması halinde 31 Ekim'de Ankara'da yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise toplantının 1 Kasım'da gerçekleştirileceği belirtildi.