Türkiye Kupasını Kaybeden Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım Soyunma Odasında Fenalaştı
Türkiye Kupasında 9 kez finale çıkıp 7 kez sahadan hüsranla ayrılan Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, Akhisarspor yenilgisinin ardından soyunma odasında fenalaştı.
Ziraat Türkiye Kupası finalini izlemek için Diyarbakır'a gelen Aziz Yıldırım karşılaşmayı ilk yarı protokolden ikinci yarı ise locadan izledi.
Karşılaşmanın heyecanına dayanamayan Aziz Yıldırım yerinde duramadı. Karşılaşmanın 3-1'e geldiği dakikalarda sık sık yerinden kalkan Aziz Yıldırım karşılaşma sonrası adeta kahroldu.
ŞEKERİ YÜKSELDİ, FENALAŞTI
Karşılaşma sonrası soyunma odasına inen Aziz Yıldırım'ın şekeri yükseldi. Türkiye Kupasında 9 kez final oynayıp 7 kez kaybeden Aziz Yıldırım uzun süre kendine gelemedi. Yıldırım bir süre oturup dinlendikten sonra kendisini toparlayabildi.
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