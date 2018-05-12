Türkiye Kupasını Kaybeden Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım Soyunma Odasında Fenalaştı

Ziraat Türkiye Kupası finalini izlemek için Diyarbakır'a gelen Aziz Yıldırım karşılaşmayı ilk yarı protokolden ikinci yarı ise locadan izledi.

Karşılaşmanın heyecanına dayanamayan Aziz Yıldırım yerinde duramadı. Karşılaşmanın 3-1'e geldiği dakikalarda sık sık yerinden kalkan Aziz Yıldırım karşılaşma sonrası adeta kahroldu.

ŞEKERİ YÜKSELDİ, FENALAŞTI

Karşılaşma sonrası soyunma odasına inen Aziz Yıldırım'ın şekeri yükseldi. Türkiye Kupasında 9 kez final oynayıp 7 kez kaybeden Aziz Yıldırım uzun süre kendine gelemedi. Yıldırım bir süre oturup dinlendikten sonra kendisini toparlayabildi.