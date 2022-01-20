Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak 8 maçın programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak 8 maçın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, son 16 turunun programı şu şekilde oluştu:8 ŞUBAT SALI14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK17.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor9 ŞUBAT ÇARŞAMBA13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor10 ŞUBAT PERŞEMBE17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
20.30 Beşiktaş - Göztepe
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri