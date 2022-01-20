Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak 8 maçın programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak 8 maçın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, son 16 turunun programı şu şekilde oluştu:

20.30 Beşiktaş - Göztepe

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri