Türkiye Kupası programı açıklandı
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Türkiye Kupası programı açıklandı

22.12.2020 16:16 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:23
Türkiye Kupası programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları programını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları programını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçların planlaması duyuruldu. TFF'nin resmi sitesinden açıklanan 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı

15.45 Bursaspor - FT Antalyaspor

18.45 DG Sivasspor - Adana Demirspor

20.45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray

13 Ocak Çarşamba

15.45 İH Konyaspor - Gaziantep FK

18.45 Tuzlaspor - Medipol Başakşehir

20.45 Beşiktaş - Ç.Rizespor

14 Ocak Perşembe

18.45 A.Alanyaspor - BB Erzurumspor

20.45 Fenerbahçe - Kasımpaşa - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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