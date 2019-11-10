10.11.2019 18:03 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:07

- Türkiye Kupası'nı Onursal Başkan Tahmazoğlu'na hediye ettiler

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, 16-20 Ekim tarihleri arasında Tokat'ta düzenlenen Türkiye Kupası maçlarında aldığı başarılı sonuçların ardından kazandığı Türkiye Kupası'nı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na getirerek alınan kupayı Başkana armağan etti. Başkan Tahmazoğlu, alınan başarıdan dolayı oyuncuları tebrik etti.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Tokat'ta düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası Final müsabakasında Ortotek Gaziler'i 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüş ve sezona yüksel bir moralle başlamıştı. Mavi-beyazlı ekip daha sonra deplasmanda sezonun ilk karşılaşmasında İstanbul Esenyurt Engelliler Gücü Kulübü'nü 10-0 mağlup ederek sezona hızlı başlangıç yaptı. Evinde oynayacağı Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü maçı öncesi Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret eden teknik ekip ve futbolcular kupayı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na armağan etti.

Mehmet Tahmazoğlu: "Takımızı yürekten kutluyorum"

Aldıkları başarıdan dolayı futbolcuları tek tek tebrik eden Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımımızın yönetim kurulunu, teknik heyetini ve oyuncuları alınan başarıdan dolayı yürekten kutluyorum. Üçüncü kez Türkiye Kupası Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize gelmiş oldu. 2016-2017, 2018-2019 ve 2019-2020 yıllarının Türkiye Kupaları kulübümüzün müzesinde. Takımımız geçtiğimiz sezon lig şampiyonu olarak bizleri gurulandırdı. Takımımızı yürekten kutluyorum. Ayrıca Milli Takımda görev alan antrenörlerimiz ve oyuncularımız milli takıma destek veriyorlar. İnşallah bu sezonda takımımızın geçmişte olduğu gibi üstün bir başarı örneği göstererek kupaları toplayacağına inanıyoruz. Takımımızı teknik heyetimizi ve yöneticilerimizi yürekten kutluyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Cuma Güzel: "Yatırımlarımız meyvesini veriyor"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, kupayı Gaziantep'e getirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Ampute Futbol takımına ayrı bir önem veriyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız ve Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun da desteği ile Ampute liginin lokomotif takımı haline geldik. Ampute Futbol'u için yapılan yatırımlar meyvesini vermeye başladı. Lig Şampiyonluğu ve akabinde kazanılan Türkiye Kupası, şehrimiz adına ve kulübümüz adına gurur verici. Oyuncularımız oynadıkları tüm karşılaşmalarda yüreklerini ortaya koyarak oynadılar. Finalde ise Ortotek Gaziler'i 2-1 mağlup ederek kupayı Gazişehrimize getirdik. Emeği geçen herkesi kutluyor ve tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Halil İbrahim Köprülü: "Hedeflerimize doğru ilerliyoruz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Halil İbrahim Köprülü, tesisleşmenin başarıyı getirdiğini ifade ederek, "Öncelikle Onursal Başkanımıza, Kulüp Başkanımıza ve yönetim kuruluna sonsuz teşekkür ediyorum. Her şeyden önemlisi bize kazandırmış oldukları tesisler Türkiye'de örnek bir tesis. Bu tesislerin içerisini doldurmak çok önemli. Bizde aldığımız başarılarla bu tesislerin içerisini dolduruduğumuzu düşünüyorum. Hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Hedefimizde 3 tane kupamız var. Bir tanesini başkanımıza getirdik. İnşallah Mayıs ayında Süper Lig Şampiyonluğunu, akabinde de Şampiyonlar Ligi Şampiyonluk Kupasını Şahinbeyimize getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rahmi Özcan: "Hedeflerimiz var"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takım kaptanı Rahmi Özcan, tüm kupaları Gaziantep'e getirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Şahinbey'e ilk geldiğimiz günden bu yana aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye'de nerede bir kupa varsa Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak hepsine de talibiz. Bu yıl üç kupayı hedefliyoruz. Türkiye Şampiyonluğu, Lig Şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu. Hedefimizin birini gerçekleştirdik. Diğer iki hedefimizi gerçekleştirip gazi şehrimize armağan etmek istiyoruz. Başkanımıza tesisi ve sportif başarılar için bize vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA