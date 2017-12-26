Türkiye Kupası'nda Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak 4 müsabakada düdük çalacak hakemler şöyle:
15.00 Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
16.30 Kayserispor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım
20.30 Fenerbahçe-İstanbulspor: Arda Kardeşler
Kaynak: Skorer
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