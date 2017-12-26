Türkiye Kupası'nda Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Kupası'nda Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya  göre, yarın oynanacak 4 müsabakada düdük çalacak hakemler şöyle:

15.00 Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

16.30 Kayserispor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek

18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım

20.30 Fenerbahçe-İstanbulspor: Arda Kardeşler

Kaynak: Skorer

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