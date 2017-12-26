Türkiye Kupası'nda Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak 4 müsabakada düdük çalacak hakemler şöyle:

15.00 Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

16.30 Kayserispor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek

18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım

20.30 Fenerbahçe-İstanbulspor: Arda Kardeşler