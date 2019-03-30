Türkiye Kupası'nda Yarı Final Maçlarının Hakemleri Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Salı günü oynanacak olan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında Halil Umut Meler görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. 2 Nisan Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda 20.00'de oynanacak olan Galatasaray- Evkur Yeni Malatyaspor maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını, Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan Ümraniyespor - Akhisarspor maçında ise düdük Abdulkadir Bitigen'de olacak. 20.00'de başlayacak olan mücadelede Bitigen'in yardımcılıklarını, Aleks Taşçıoğlu ve Mustafa Savranlar üstlenecek.
(İHA)