Türkiye Kupası'nda Salı Günü Oynanacak Maçların Hakemleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda oynanacak salı günü maçlarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Kupası'nda Salı Günü Oynanacak Maçların Hakemleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda oynanacak salı günü maçlarının hakemleri belli oldu.

Buna göre kupada 4 Aralık Salı günü oynanacak maçlar ve hakemler şöyle:

13: 00 Sivas Belediye Spor - Trabzonspor: Serkan Çınar

14: 45 Nazilli Belediyespor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen

14: 45 Gençlerbirliği - Hatayspor: Onur Özütoprak

16: 45 Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

18: 30 Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor: Kutluhan Bilgiç

20: 30 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok: Bahattin Şimşek - İstanbul

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