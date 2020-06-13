Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında İstanbul'da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında İstanbul'da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 16 Haziran Salı günü saat 20.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmada Bahattin Duran ve Tarık Ongun yardımcı, Mustafa Öğretmenoğlu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.Yarı final ilk maçını Trabzonspor evinde 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: DHA