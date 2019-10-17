Türkiye Kupası'nda 4'üncü tur maçlarının programı açıklandı

17.10.2019 15:43

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'üncü tur karşılaşmalarının programı belli oldu.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu turda, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe karşılaşmasının 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacağı bu turda karşılaşmaların programı şu şekilde:

Kaynak: DHA