Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
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Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

06.11.2020 15:13 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:21
Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine korona virüs tedbirleri nedeniyle kulüp temsilcileri katılmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve TFF Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in yanı sıra Galatasaraylı eski futbolcu Selçuk İnan kura çekimini gerçekleştirdi.

Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak 4. Eleme Turu'nda, 3. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, FT Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İH Konyaspor, Kasımpaşa ve Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer alacak. Kupa statüsünün 2A-ç maddesinde belirtildiği üzere 52 takımdan 26'sı seri başı olacak ve maçlar seri başı takımların sahasında 24-25-26 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Adana Demirspor - Afjet Afyonspor

BB Erzurumspor - Ankara Demirspor

Ç.Rizespor - Uşakspor

İstanbulspor - Tarsus İdmanyurdu

Göztepe - Kırklarelispor

RH Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği

Gaziantep FK - Serik Belediyespor

Ankaraspor - Muğlaspor

Tuzlaspor - Sultanbeyli Belediyespor

İH Konyaspor - Manisa FK

Altınordu - Çorum FK

Kasımpaşa - Erzincanspor

Adanaspor - Sakaryaspor

Boluspor - Kahramanmaraşspor

Denizlispor - Turgutluspor

Hatayspor - Karabey Belediyespor

Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor

Giresunspor - Niğde Anadolu FK

Bursaspor - 1922 Konyaspor

Fenerbahçe - Sivas Belediyespor

Antalyaspor - Pendikspor

Eskişehirspor - Kastamonuspor

Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor

Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor

Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon

Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor

(Uygar Aydın - Bora Akyol/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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