Türkiye Kupası Kürek Yarışları Sakarya'ya alındı - Haberler
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Türkiye Kupası Kürek Yarışları Sakarya'ya alındı

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Türkiye Kupası Kürek Yarışları Sakarya'ya alındı

Muğla'da düzenlenmesi planlanan Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'ya alındı.

SAKARYA (AA) - Muğla'da düzenlenmesi planlanan Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'ya alındı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, "12-13 Mart'ta Köyceğiz'de yapılması planlanan Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları aynı tarihlerde Sapanca-Kırkpınar mevkisinde gerçekleştirilecektir." denildi.

Açıklamada, yarış bülteninin daha sona ayrıca yayınlanacağı ifade edildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye Kupası, Sakarya, Muğla, Kürek, Spor, Haberler

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