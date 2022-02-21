Türkiye Kupası Kürek Yarışları Sakarya'ya alındı
AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Muğla'da düzenlenmesi planlanan Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'ya alındı.
SAKARYA (AA) - Muğla'da düzenlenmesi planlanan Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'ya alındı.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, "12-13 Mart'ta Köyceğiz'de yapılması planlanan Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları aynı tarihlerde Sapanca-Kırkpınar mevkisinde gerçekleştirilecektir." denildi.
Açıklamada, yarış bülteninin daha sona ayrıca yayınlanacağı ifade edildi.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor