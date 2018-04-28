Beşiktaş'ın Türkiye Kupası Zararını Cenk Tosun Karşıladı
Beşiktaş'tan devre arasında Everton'a giden Cenk Tosun, Huddersfield maçına çıkarak eski kulübüne 500 bin euro kazandırdı.
Beşiktaş formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından rekor transfer ücretiyle İngiltere'nin Everton takımına transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a kazandırmaya devam ediyor. Premier Lig'in 35. haftasında Huddersfield deplasmanına gidecek olan Everton'da Milli futbolcu ilk 11'de sahaya çıkacak. Sezonun ikinci yarısında oynanan karşılaşmalarda şu ana kadar 9 kez ilk 11'de sahaya çıkan Tosun Paşa, bu maçla birlikte 10. kez ilk 11'de forma giymiş olacak. Beşiktaş ile Everton arasında yapılan anlaşmaya göre, Cenk Tosun'un bu sezon 10 kez ilk 11'de sahaya çıkması halinde, İngiliz ekibi, siyah-beyazlılara 500 bin Euro ödeme yapacak.
KUPA GELİRİNİN YARISINI KARŞILIYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı alan ve bu nedenle kupa gelirlerinden mahrum kalacak olan Beşiktaş, Cenk Tosun'dan gelecek parayla, kupa gelirinin de yarısını karşılamış olacak. Geçtiğimiz yıl kupaya yarı finalde veda eden ekibe 1 milyon 200 bin Dolar ödeme yapıldığı göz önüne alındığında, Beşiktaş, Cenk'ten gelecek bonusla birlikte bu paranın yarısını çıkarmış olacak.
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3 Taç bir gol 3 Cenk Tosun 1 Türkiye Kupası yaparCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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batıda batılı gbi yasamak demek biz türk gbi yasıyacagız cenk beyCevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
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Kendinizi avutun :)))) şampiyon olamazsanız kulübü satacaksınız.. 5 kuruşu yok kasada 8jk nin kimi kandırıyorsunuzCevap Yaz 4 18 Yayından KaldırBJKKK: tabi tabi kaç sebedir şampiyon olduk üst üste cebimize sanki hiç para girmedi tabi hatta beşiktaş bütün parasını fenere falan veriyo heehee bildiğinizi yaşayın siz dibine kadar borçtasınız amk bizim yine sizin kadar borcumuz yok5 Yayından Kaldır
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Ayda yılda değil 115 yılda bir kere adamakıllı kar ettiniz onuda züğürt tesellisi gibi sağla solla ilişkilendirin :)))))))))Cevap Yaz 14 11 Yayından Kaldır