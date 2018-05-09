Türkiye Kupası Finaline Ücretsiz Ulaşım Sağlanacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Türkiye Kupası final maçını izleyecek sporseverleri stadyuma ücretsiz ulaştıracak.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında Diyarbakır'da yapılacak final maçını izleyecek sporseverler, kentte stada ücretsiz ulaştırılacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı, Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinden 15 otobüsle ring seferiyle, sporseverleri Diyarbakır Stadı'na taşıyacak.
MAÇ BİTİMİNDE DE ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK
Maç bitiminde de belirlenen güzergahlardan izleyiciler yine ücretsiz şekilde şehir merkezine getirilecek.
Öte yandan, belediye ekipleri, final karşılaşması öncesinde yaptığı asfalt, kaldırım, ağaçlandırma, peyzaj ve kavşak çalışmalarıyla hazırlıklarını tamamladı.
YORUMLAR (4)
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Diyarbakır yakın olmuş Nahçıvan da falan oynansaydı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İşin içinde fener var fener seyircisini sahaya çekmeye çalışıyorlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YAV HE HEEEEEE..BENİ DE ALIRMISINIZ ACABACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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mılletın bılet parası ellı kuruş eksık olsa otobuse bındırmezsınız...banane kupadanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır