Ziraat Türkiye Kupası Finali hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası Finali hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası ne zaman, saat kaçta? Futbol severlerin merakla beklediği Türkiye Kupası Finali'nde Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Türkiye Kupası Finali saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor, Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta? Antalyaspor, Beşiktaş maçı saat kaçta? Kupa Finali hangi kanalda, saat kaçta ?

Şampiyonluğunun ardından çifte kupa sevincini yaşamak isteyen Beşiktaş, Akdeniz'in güçlü temsilcisi Antalyaspor ile İzmir'de Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya geliyor. Antalyaspor, Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor, Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte Ziraat Türkiye Kupası Finaline çıkacak Beşiktaş ve Antalyaspor'un muthemel 11'leri!

ANTALYASPOR, BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 18 Mayıs Salı günü (bu akşam) saat 20.45'de başlayacak.

ANTALYASPOR, BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Antalya - Beşiktaş Türkiye Kupası Final maçı ASpor'dan naklen yayınlanacak

Antalyaspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Eren, Ufuk, Nuri, Fredy, Amilton, Sam, Gökdeniz

Beşiktaş: Utku, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Necip, Gökhan, N'Koudou, Larin

ANTALYASPOR FİNALE NASIL GELDİ?

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil olan Antalyaspor, Pendikspor'u 2-0, Boluspor'u 1-0, Bursaspor'u 3-0, Sivasspor'u 1-0, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek finalist oldu. Akdeniz ekibi, kalesinde gol görmeden finale yükseldi ve büyük bir başarıya imza attı.

BEŞİKTAŞ FİNALE NASIL GELDİ?

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2, Çaykur Rizespor'u 1-0'la geçti. Çeyrek finalde Konyaspor'u 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 3-2 ile geçen Kara Kartal, yarı finalde Başakşehir'i 3-2 devirdi ve final biletini cebine koydu.

Beşiktaş'ta 4, Antalyaspor'da 1 eksik var

İkinci kupa için Antalyaspor karşısına çıkacak Beşiktaş'ta 4 eksik var. Sezonu kapatan; Cenk Tosun, Ajdin Hasic ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanması sonrası omzunun çıktığı açıklanan Adem Ljajic'in bugünkü mücadelede görev yapması beklenmiyor. Antalyaspor'da, Beşiktaş ile oynanacak Türkiye Kupası final maçı öncesinde Serdar Gürler dışında eksik bulunmuyor.

Beşiktaş kazanırsa Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne gidecek

Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuç, sadece Beşiktaş ve Antalyaspor'u ilgilendirmiyor. Lig 3.'sü Fenerbahçe, 4.'sü Trabzonspor ve 5.'si Sivasspor'un da gözü bu finalde olacak. Eğer kupayı Antalya alırsa, Akdeniz ekibi gelecek sezon Avrupa Ligi'ne Play-Off turundan katılacak. Ancak lig şampiyonu Beşiktaş mutlu sona ulaşırsa, Kara Kartal Şampiyonlar Ligi'ne gideceği için Avrupa Ligi hakkı, normalde UEFA Konferans Ligi 3. ön elemesi oynayacak Fenerbahçe'nin olacak..

Bir kez daha temsil edebilir

Siyah-Beyazlılar'ın zaferi sadece Kanarya'yı olumlu anlamda etkilemeyecek. Sergen Yalçın'ın takımının kupayı havaya kaldırması durumunda Trabzonspor, Konferans Ligi'ne 2. ön elemeden değil, 3. ön eleme turundan başlayacak. Sivasspor da bu sayede geride bıraktığımız sezonun ardından ülkemizi bir kez daha Avrupa'da temsil etme şansını elde edecek. Yiğido da yeni sezonda Konferans Ligi'nde boy gösterecek ve 2. ön elemeden bu turnuvaya katılacak.

İki kulübe de 250 seyirci

Türkiye Futbol Federasyonu Antalyaspor ile Beşiktaş arasında bugün İzmir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde seyirci sayısının düşürüldüğünü duyurdu. TFF'den dün yapılan açıklamada, daha önce finale stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınmasına ilişkin kararın tekrar değerlendirildiği ve her iki kulübe de 250'şer kişilik kontenjan ayrıldığı duyuruldu.

Beşiktaş 15 kez final oynadı, 9 kez kupayı kazandı

Beşiktaş, daha önce 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu. Siyah Beyazlı takım, 9 sezon aradan sonra finalde mücadele edeceği kupada 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı. Antalyaspor ise ikinci kez kupada final oynayacak. Akdeniz ekibi, 1999-2000'deki finalde Galatasaray 'a yenilmişti.

Antalyaspor gol yemeden finalde

Akdeniz ekibi bu sezon Türkiye Kupası maçlarında oynadığı tüm maçları kazanırken, kalesini gole kapattı. Antalyaspor, 4'üncü tur maçında Pendikspor'u 2-0, 5'inci tur maçında Boluspor'u 1-0, son 16 turunda Bursaspor'u 3-0, çeyrek final maçında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 ve yarı final maçında bir diğer Antalya temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupada finale yükselmeyi başardı.