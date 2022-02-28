Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sitesinden yayımlanan duyuruda, 1 - 3 Mart tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
1 Mart Salı
20.30 Trabzonspor - FT Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
2 Mart Çarşamba
17.00 DG Sivasspor - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş - Kayserispor: Halil Umut Meler
3 Mart Perşembe
20.30 A. Alanyaspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor