Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Haberler

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Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sitesinden yayımlanan duyuruda, 1 - 3 Mart tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

1 Mart Salı

20.30 Trabzonspor - FT Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

2 Mart Çarşamba

17.00 DG Sivasspor - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş - Kayserispor: Halil Umut Meler

3 Mart Perşembe

20.30 A. Alanyaspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası, Mart, Spor, Haberler

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