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Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 1 - Trabzonspor: 4 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında BB Erzurumspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı.

13.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:14
Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 1 - Trabzonspor: 4 (Maç Sonucu)

Ziraat Çeyrek Final ikinci maçında BB Erzurumspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. İlk maçı evinde 5-0 kazanan mavili ekip, deplasmanda aldığı 4-1'lik skorla Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.


Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada Abdurrahim'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Guilherme düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-2


64. dakikada sağ kanattan Cenk'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Yusuf'un kafa vuruşu kalecide kaldı.


68. dakikada orta sahada kazanılan topla hızla rakip ceza sahasına ilerleyen Abdülkadir Parmak düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-3


83. dakikada sol taraftan Bilal'in ortasında arka direkte topla buluşan Safa topu ağlara yolladı. 1-4


Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Erkan Özdamar xx, Hakan Yemişken xx, Bilal Gölen xx


BB Erzurumspor: Kayacan xx, Cenk Ahmet xx, Merthan xx, Osman xx, Yusuf xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 72 x), Scuk xx, Mahamadou Ba xx, Batuhan Artarslan xx (Mücahit dk. 46 xx), Rashad Muhammed x (Emrah dk. 33 xx), Hasan Ayaroğlu xx, Pote xx


Yedekler: Batuhan, Cengizhan, Oltan, Serdar, Hamza


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Trabzonspor: Arda xx, Kamil Ahmet xx, Hosseini xx, da Costa xx, Messias xx, Serkan xx, Abdurrahim xxx, Doğan xx (Taha dk. 80 ?), Guilherme xxx (Safa dk. 50 xx), Abdulkadir xxx (Kerem dk. 69 x), Bilal xxx


Yedekler: Uğurcan, Kağan, Hüseyin, Nwakaeme, Ndiaye, Faruk, Pereira


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Goller: Guilherme (dk. 9 ve 46), Abdulkadir Parmak (dk. 68), Safa (dk. 83) (Trabzonspor), Hasan Ayaroğlu (dk. 17) ( BB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Merthan, Ba (BB Erzurumspor) - ERZURUM

Kaynak: İHA
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