Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası Yalova'da yapılacak
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Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası Yalova'da yapılacak

12.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:52
Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası Yalova'da yapılacak

Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası'nın 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde Yalova'da düzenleneceği bildirildi.

Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası'nın 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde Yalova'da düzenleneceği bildirildi.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanacaktır. Bu çerçevede seyircisiz oynanacak müsabakalarda salona girişlerde ateş ölçümü yapılacak, yüksek ateşli olanlar salona alınmayacak ve en yakın sağlık merkezine yönlendirilecektir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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