Türkiye Kulüplerarası Natürel Kızak Şampiyonası Erzurum'da yapılacak
AA, Fatih Çakmak - Spor
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Türkiye Kulüplerarası Natürel Kızak Şampiyonası, Erzurum'da gerçekleştirilecek.
ERZURUM (AA) - Türkiye Kulüplerarası Natürel Kızak Şampiyonası, Erzurum'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Kızak Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon 9-13 Mart tarihlerinde Palandöken Konaklı Kızak Pisti'nde yapılacak.
Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılacak şampiyonaya, çeşitli illerden yaklaşık 150 sporcunun katılması bekleniyor.
AA / Fatih Çakmak - Spor