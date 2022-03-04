Türkiye Kulüplerarası Natürel Kızak Şampiyonası Erzurum'da yapılacak - Haberler

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Türkiye Kulüplerarası Natürel Kızak Şampiyonası Erzurum'da yapılacak

AA, Fatih Çakmak - Spor
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Türkiye Kulüplerarası Natürel Kızak Şampiyonası Erzurum'da yapılacak

Türkiye Kulüplerarası Natürel Kızak Şampiyonası, Erzurum'da gerçekleştirilecek.

ERZURUM (AA) - Türkiye Kulüplerarası Natürel Kızak Şampiyonası, Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Kızak Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon 9-13 Mart tarihlerinde Palandöken Konaklı Kızak Pisti'nde yapılacak.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılacak şampiyonaya, çeşitli illerden yaklaşık 150 sporcunun katılması bekleniyor.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Erzurum, Türkiye, Mart, Spor, Haberler

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