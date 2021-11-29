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Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası

Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası'nda, Antalya Spor Lisesi birinci oldu.

ANTALYA (AA) - Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası'nda, Antalya Spor Lisesi birinci oldu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan ( Tbbdf ) yapılan açıklamada, Ankara Atatürk Spor ve Sergi Salonu'ndan gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde Bayburt Üniversitesi Spor Kulübü'nü mağlup eden Antalya Spor Lisesi'nin organizasyonu ilk sırada tamamladığı bildirildi.

Toplam 32 takımın mücadele ettiği şampiyonada, Bayburt Üniversitesi Spor Kulübü ikinciliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti.

Müsabakalarda dereceye giren kulüplere ödül ve kupalarını TBBDF Genel Sekreteri Eren Öztürk ve Dart MHK Başkanı Abdulhamit Işıtan takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen, Kovid-19 salgını nedeniyle erteledikleri organizasyonu 2 yıl sonra gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

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AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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