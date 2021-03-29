Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, Yalova'da başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, Yalova'da başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, Yalova'da başladı

Yalova Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası Yalova'da başladı.

Tarih belli oldu! AB Konsey Başkanı, 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor
Tarih belli oldu! AB Konsey Başkanı, 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor
OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor
OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor

Yalova Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası Yalova'da başladı. 48 ilden 477 kulüp ve 1900'ün üzerinde sporcunun katıldığı organizasyon 1 Nisan Perşembe günü sona erecek.

Karatede yılın ilk ulusal organizasyonu olma özelliğini taşıyan Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, Yalova'da başladı. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 48 ilden gelen 477 kulüp mücadele edecek. 1 Nisan'a kadar devam edecek organizasyonda 1900'ü aşkın karateci tatamiye çıkacak.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, şampiyona öncesi antrenörlerle bir araya geldi. Milli Takım Teknik Direktörü Murat Delihasan ve Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ahmet Şan ile birlikte toplantıya katılan Delihasan, Türk karatesinin emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi. Mart ayında İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig Turnuvası'nı başarıyla organize ettiklerini hatırlatan Başkan Delihasan, "Türk karatesi sportif başarıları ve organizasyon yeteneğiyle tüm dünyanın takdirini kazandı. Elde ettiğimiz sürdürülebilir başarıda en yukarıdan en alta herkesin payı var. Böyle bir dönemde Yalova'ya gelerek şampiyonaya katılan camiamızın her bireyine teşekkür ediyoruz" dedi.

Pandemi döneminde ellerinden geldiği ölçüde tüm kulüplere yardım ettiklerini vurgulayan Esat Delihasan, "Geçen yıl maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyarak organizasyonlarımızı yaptık. Yine bu kurallara dikkat ederek Yalova'da şampiyonayı da eksiksiz tamamlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, Yalova'da başladı
Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, Yalova'da başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Binnur Kaya Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Şenol Güneş Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, Yalova'da başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 16:26:31. #1.15#
title