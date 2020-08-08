Türkiye, kültür, sanat ve turizmde KDV'yi birçok ülkeye oranla daha çok düşürdü
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Türkiye, kültür, sanat ve turizmde KDV'yi birçok ülkeye oranla daha çok düşürdü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye'nin İngiltere ve Avusturya gibi birçok Avrupa ülkesine göre kültür, sanat ve turizm sektörlerindeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranını çok daha fazla düşürdüğünü bildirdi.

Türkiye, kültür, sanat ve turizmde KDV'yi birçok ülkeye oranla daha çok düşürdü
08.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:04

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye'nin İngiltere ve Avusturya gibi birçok Avrupa ülkesine göre kültür, sanat ve turizm sektörlerindeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranını çok daha fazla düşürdüğünü bildirdi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı"nın kültür, sanat ve turizm sektörlerine yansımasını değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başta özel tiyatrolar olmak üzere kültür sanat sektörüne yönelik bir dizi ekonomik, mali ve idari tedbiri hızlıca hayata geçirdiklerini anımsatan Yavuz, pandemi dönemi kısıtlamalarını ilgili Bakanlıkların ve kurum-kuruluşların desteği ile atlatmaya çalıştıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı"nın vergi oranlarını çok düşürdüğünü belirten Yavuz, sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri ile turizm sektörünün en büyük harcama kalemini oluşturan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde KDV oranlarının yıl sonuna kadar yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini söyledi.

"Kiralık mekan kullananlara önemli bir katkı oldu"

Yolcu taşımacılığı ve iş yeri kiralamaları ile kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretlerinde ise KDV oranlarının yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü aktaran Yavuz, "İş yeri kira stopajı da yüzde 20'den yüzde 10'a indirilerek kiracı olarak faaliyetlerini yürüten sektör mensuplarına bir destek daha sağlanmış oldu. Bu da kültür sektöründe faaliyet gösteren ve kiralık mekan kullanan özel tiyatro, özel müze ve sanat galerilerine önemli bir katkı oldu." dedi.

Yavuz, bu süreçte diğer ülkelerin yaptığı düzenlemeleri de takip ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte başta Almanya, Hollanda gibi ülkelerin bulunduğu AB ülkeleri olmak üzere, İngiltere, İskandinav ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkeleri kültür, sanat ve turizm sektörlerindeki birçok kalemde katma değer vergilerinde bu yıl sonuna kadar indirimler sağlamış durumda. Örnek vermek gerekirse İngiltere bu dönemde gösteri, tiyatro, sirk, fuar, eğlence parkı, konser, müze, hayvanat bahçesi, sinema ve sergi giriş ücreti KDV oranlarını yüzde 20'den yüzde 5'e düşürmüş ve bu vergi indiriminin süresini 15 Temmuz'dan itibaren 6 ay olarak belirlemiştir. Bu vergi indirimi konaklama ve turizm sektörü için de aynı süreyle yıl sonuna kadar geçerlidir.

Hakeza Avusturya konaklama ve kültür (sinema ve müze biletleri, kitap, gazeteler) sektöründe yüzde 10 olan KDV oranını 1 Temmuz'dan 31 Aralık'a kadar geçerli olmak üzere yüzde 5'e çekti. Bizde ise sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri ile konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde KDV oranının yüzde 1'e indirilmiş olması neredeyse yıl sonuna kadar KDV'nin sıfırlandığı anlamına geliyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda sektörlerimizi her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu düzenlemelerin de sektörlerimize nefes ve destek olacağını umuyor, hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA

Manşet

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