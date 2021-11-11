Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası başladı

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası, Mersin'de başladı.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 17 ilden toplam 64 takım ve 310 sporcu katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, gazetecilere yaptığı açıklamada, müsabakaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak yüz yüze gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kovid-19 salgınında müsabakaların online ya da yarı online gerçekleştirildiğini hatırlatan Tulay, şunları kaydetti:

"Bu turnuvaya katılan sporcularımız uzun zamandan beri yüz yüze turnuva yapmayan çocuklarımızdı. Yüz yüze turnuva yapmak, sporcularımızın taşlara dokunarak oynamasının keyfi bir başka. Turnuvaya güzel bir ilgi var, 17 ilden 67 takım ve 310 sporcu katılıyor. Salgın koşullarını ön planda tutarak yapılan turnuvanın herkes için sağlıklı ve güzel bir atmosferde geçmesini diliyorum."

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