Türkiye Kros Ligi Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Adana'da yapılacak
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Türkiye Kros Ligi Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Adana'da yapılacak

11.03.2021 15:06 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:36
Türkiye Kros Ligi Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Adana'da yapılacak

Türkiye Kros Ligi Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası müsabakaları 13 Mart 2021 Cumartesi günü Merkez Park'ta yapılacak.

Türkiye Kros Ligi Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası müsabakaları 13 Mart 2021 Cumartesi günü Merkez Park'ta yapılacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi güçlü kulüplerin yer aldığı final karşılaşmalarında 43 kulüp, 250 sporcu yarışacak.

Adana'yı Seyhan Belediyespor Kulübü kadınlar ve erkeklerde 6'şar olmak üzere toplam 12 sporcuyla temsil edecek.

Atletizmde, Adanayı, kadınlarda birinci ligde, erkeklerde ise süper ligde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Her branşta olduğu gibi atletizm sporuna da büyük önem vermekteyiz. Türkiye Kros Ligi finallerinde de, Adanamızı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye kararlıyız. Güçlü takımlar ile yarışacağız. Sporcularımızın çoğunluğu altyapımızdan yetişti. Bu bizim için çok önemli. Takımımıza güveniyoruz. Başarılı olacaklarından endişemiz yok" dedi.

Seyhan Belediyespor Kulübü Atletizm Koordinatörü Serdal Kadıoğlu da, "Finallerde, Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler kategorisinde mücadele edeceğiz. Yarışlarda, ilk sekiz arasına girecek olan kulüpler önümüzdeki yıl oluşacak olan Kros Ligi Süper Ligine doğrudan yükselecek. Hazırlıklarımızı tamamlayarak yarışları beklemeye başladık. Sporcularımızın başarılı neticelerin altına imza atacağını umut ediyorum. En büyük şansımız, her zaman sporun ve sporcunun yanında yer alıp desteğini esirgemeyen Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay'dır" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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