Türkiye Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu! Yılın haber sitesi ödülü Haberler.com'un oldu

Black Bruin enerji içeceği sponsorluğunda Ratel Medya ve Luna Medya ortak organizasyonuyla, Türkiye Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni dün akşam gerçekleşti. Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de gerçekleştirilen muhteşem gala gecesinin sunuculuğunu Ece Üner ve Ceyhun Yılmaz yaptı. Ece ve Ceyhun Yılmaz'ın eğlenceli sunumlarıyla başarılı kurumlar, sektörüne yön veren markalar ve başarılı isimler ödüllerine kavuştu.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER TÖRENDE YER ALDI

Murat Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan, Ceren Benderlioğlu, Pelin Çift, Aslı Şafak, Cansu Canan Özgen, Var Odası, Arka Sokaklar ve Destan dizisinin oyuncuları, Deniz Bayramoğlu, Bloomberg HT gibi sanat ve medya dünyasından değerli birçok isim gecede ödül aldı.

HABERLER.COM'UN BAŞARISI TAÇLANDI

Görkemli törende, Haberler.com 'Yılın haber sitesi' ödülünün sahibi oldu. Ödülü alan Haber Müdürü Ayça Elal, "Bu yoğun gündemde böyle takdir edilmek şahane. Ödülü canım ekibim adına alıyorum, herkese teşekkür ederim" dedi.

EBRU YAŞAR ŞARKILARIYLA RENK KATTI

Başarılı kurumlar, markalar ve isimlerin ödül aldığı gecede Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar muhteşem şarkılarıyla davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Aynı zamanda Loca Orkestrası muhteşem sahne şovları ile geceye renk kattı.

Yılın en iyilerinin ödül aldığı Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni'nde ödüllerini alan başarılı isimler sunucu Ezgi Aşık ile kırmızı halıda yıl boyu yaptıkları çalışmaları ve başarılarını anlattı.