Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması'nın getirdiği fırsatlar toplantıda masaya yatırıldı

19.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:24

Türkiye ve Kosova arasında 14 Haziran 2019 tarihinde imzalanan ve ikili ticari ilişkilerin büyümesine önemli katkılar sağlayan Serbest Ticaret Anlaşması'nın getirdiği fırsatlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen toplantı ile ele alındı. Toplantıda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ve Kosova Ticaret Odası Başkanı Berat Rukuqi arasında "Türkiye-Kosova Ticaret ve Sanayi Odası Forumu" kuruluş anlaşması da imzalandı.



14 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nın getirdiği fırsatlar üzerine yapılan toplantıda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Kosova'nın 2008 yılındaki bağımsızlık ilanından sonra kısa süre içinde yasal alt yapının oluşturulup, piyasa ekonomisine geçişte ve makroekonomik istikrarın korumasında kaydedilen gelişmeleri takdirle karşılıyoruz. Türk özel sektörü olarak tüm bu değişim sürecinde Kosova'nın yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz" dedi.



Türkiye'nin de destek olduğu yoğun diplomasi faaliyetleriyle bugün Kosova'yı tanıyan ülkelerin sayısının 114'e ulaştığını kaydeden Matlı, Kosova'nın tanınmasına, uluslararası ve bölgesel örgütlerde yer almasına yönelik desteklerinin devam edeceğini dile getirerek, "Türkiye ve Kosova arasındaki ticari ilişkiler artış trendinde. 2018 yılında 288 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, 2019 yılında 345 milyon dolara ulaştı. Kosova'da havalimanı inşaatı ve işletmesi, otoyol inşaatları, elektrik dağıtımı gibi önemli altyapı projelerinin yanı sıra bankacılık, sağlık ve gıda gibi birçok alanda başarılı Türk yatırımları mevcut. Buna ilaveten Türk müteahhitlerinin Kosova'da üstlendiği projelerin toplam maliyeti yaklaşık 1,5 milyar dolar değerine ulaşmıştır" şeklinde konuştu.



"Türkiye, Kosova'daki üçüncü büyük yatırımcı ülke"



Türkiye'nin Kosova'daki üçüncü büyük yatırımcı ülke haline geldiğine işaret eden Matlı, "Bu rakamları daha da yukarı çıkarma potansiyeline sahibiz. Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle Türk firmalarının benzer avantaja sahip Sırbistan ve Yunanistan firmaları karşısında rekabet edebilme gücü de artacaktır. Dolayısıyla 2020 ve sonrasında ticareti ilişkilerimizin yeni bir ivme kazanmasını bekliyoruz" dedi.



Bu toplantının ikincisinin en kısa sürede Kosova'da gerçekleştirileceğini dile getiren Matlı, bu vesileyle Türkiye-Kosova Ticaret ve Sanayi Odası Forumu'nun da ilk toplantısını gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirdi.



Gerçekleştirilen ziyaretin amacının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiyi daha ileriye götürmek ve olumlu sonuçlar almak olduğunu söyleyen Kosova Ticaret Odası Başkanı Berat Rukuqi ise, aynı zamanda Türkiye'nin her alanda Kosova'ya destek olduğunu dile getirdi. "TOBB ile çok uzun geçmişe dayalı ilişkilerimiz var" diyen Rukuqi, iki ülke arasında iyi siyasi ilişkilerin yanında başarılı ticari ortakların da kurulması gerektiğini söyleyerek, "Burada büyükelçiliklerin ilgili birimlerine büyük görev düşüyor. Bugün imzalanan anlaşma, ikili ticari ilişkilerin büyümesinde itici güç olacaktır" ifadelerini kullandı.



"Anlaşma kapsamında imzalanacak iki ülke arasında sunulan fırsatlar belki de son kilometre taşıdır "



Kosova Büyükelçisi Ilir Dugolli, "Anlaşmanın Türkiye ve Kosova arasındaki temasları yoğunlaştırıp bu ortaklığı daha iyi ve sıkı iş birliğine götüreceğine inanıyorum. İkili arasında siyasi anlamda çok iyi iş birliğimiz var. Bu size gelecekte yapacağınız işlerde güç verecektir. Anlaşma kapsamında bugün imzalanacak iki ülke arasında sunulan fırsatlar belki de son kilometre taşıdır. Bu anlaşmanın sağlanmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ve Kosova Ticaret Odası Başkanı Berat Rukuqi, "Türkiye-Kosova Ticaret ve Sanayi Odası Forumu" kuruluş anlaşmasını imzaladı. Toplantının sonunda Türk ve Kosovalı özel sektör temsilcileri, ikili görüşmeler yaparak fikir alışverişinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA