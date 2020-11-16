Türkiye - Kosova maçı ne zaman? Türkiye - Kosova maçı hangi kanalda? Türkiye - Kosova maçı muhtemel 11'i!
16.11.2020 17:25 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:29
Türkiye ile Kosova arasındaki UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Maçı Samsun 19 Mayis Stadyumu, Samsun'da oynanacak. Peki, Türkiye - Kosova maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye - Kosova maçı hangi kanalda? Türkiye - Kosova maçı muhtemel 11'i!
Merakla beklenen Türkiye - Kosova maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye - Kosova maçı hangi kanalda? Türkiye - Kosova maçı muhtemel 11'i!
TÜRKİYE - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Kosova Maçı 17 Kasım Salı günü oynanacak. Türkiye-Kosova Maçı 19:00'de başlayacak.
TÜRKİYE - KOSOVA MAÇI HANGİ KANALDA?
A Spor Web , Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV+ 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.