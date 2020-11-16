Türkiye - Kosova maçı ne zaman? Türkiye - Kosova maçı hangi kanalda? Türkiye - Kosova maçı muhtemel 11'i!

Türkiye ile Kosova arasındaki UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Maçı Samsun 19 Mayis Stadyumu, Samsun'da oynanacak. Peki, Türkiye - Kosova maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye - Kosova maçı hangi kanalda? Türkiye - Kosova maçı muhtemel 11'i!