Türkiye koruyucu tıbbi malzemede küresel oyuncu olma yolunda
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Türkiye koruyucu tıbbi malzemede küresel oyuncu olma yolunda

Dünyanın dengelerini alt üst eden Covid-19 salgını, hemen her ülkeyi Çin'e alternatif arayışına itti.

Türkiye koruyucu tıbbi malzemede küresel oyuncu olma yolunda
26.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:50

Dünyanın dengelerini alt üst eden Covid-19 salgını, hemen her ülkeyi Çin'e alternatif arayışına itti. Türkiye, özellikle koruyucu tıbbi malzeme tedariği konusunda küresel oyuncu olma yönünde ciddi adımlar atıyor.

Türk sağlık malzemesi üreticisi Dentac, ABD ve Kanada başta olmak üzere 11 ülkeye maske, siperlik ve tulum ihracatına başladı. Tedarik Zinciri Direktörü Ömer Aydın, "Koruyucu ürünlere dünyanın dört bir yanından talep var. Türkiye, bu alanda orta-uzun vadede dünyanın tedarik üssü olabilir" dedi.

Türkiye'nin maske, siperlik, tulum ve cerrahi önlük gibi koruyucu ürünler konusunda hem kendine yetecek, hem de ihracat yapabilecek kapasitede olduğunu ifade eden Aydın şöyle konuştu: " ABD, Kanada, İsrail, Almanya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Kuveyt, Portekiz ve Arnavutluk'a maske ve siperlik ihracatı yapıyoruz. Bunun yanında ülkemizin en büyük market zincirlerinde de ürünlerimiz son kullanıcıya ulaşıyor. Ülkemizde ve dünyada 'yeni normal' diyeceğimiz bir tedavi süreci ve yaşam tarzı ile karşılaşacağız. Bu yeni normal de tıbbi malzemelerin tüketim alışkanlıklarında değişikliğe sebep olacak. Bazı tıbbi ürünlerin kullanım miktarları artacak. Ülkeler tedarik süreçlerini gözden geçirecek ve Çin'den uzaklaşacaklar. Ülke olarak bu fırsatı kısa vadeli değil, uzun ve sürdürülebilir bir strateji ile değerlendirmeliyiz."

TÜRKİYE DÜNYANIN PARLAYAN YILDIZI OLACAK

Tıbbi malzemede dünyada kuralların yeniden yazılacağı belirten Aydın, "Türkiye büyük bir şansa sahip. Dünya'nın sağlık alanında önde gelen ülkelerinden olduğumuzu geçtiğimiz aylarda kanıtladık. Tıbbi cihaz endüstrisi bu süreçte ürerim çarklarını ihtiyaçlar doğrultusunda revize ederek seferberlik ilan etti. Türkiye salgın sonrası yeni dönem için tıbbi cihaz endüstrisi açısından dünyanın parlayan yıldızı olacak" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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