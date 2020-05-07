Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (7 Mayıs)
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Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (7 Mayıs)

Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (7 Mayıs)
07.05.2020 20:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları paylaştı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? Koronavirüste son durum ne? İşte son açıklanan rakamlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları paylaştı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? Koronavirüste son durum ne? İşte son açıklanan rakamlar.

7 Mayıs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 30.395 test yapıldı ve 1.977 yeni vaka tespit edildi. Bugün 57 kişi hayatını kaybetti ve 4.782 kişi iyileşti.

7 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 133.721 oldu. Toplam can kaybı ise 3.641'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.260, toplam iyileşen hasta sayısı ise 82.984 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 665 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.265.119 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil." dedi.

Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/1yBZCUK3hT

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 7, 2020

Kaynak: Tamindir

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