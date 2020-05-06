Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (6 Mayıs)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni verileri paylaştı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni verileri paylaştı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

6 Mayıs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 30.303 test yapıldı ve 2.253 yeni vaka tespit edildi. Bugün 64 kişi hayatını kaybetti ve 4.917 kişi iyileşti.

6 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 131.744 oldu. Toplam can kaybı ise 3.584'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.278, toplam iyileşen hasta sayısı ise 78.202 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 669 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.234.724 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız." dedi.

Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bn3Wn0nAUB

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 6, 2020