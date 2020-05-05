Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (5 Mayıs)
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Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (5 Mayıs)

Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (5 Mayıs)
05.05.2020 21:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları paylaştı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları paylaştı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

5 Mayıs Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 33.283 test yapıldı ve 1.832 yeni vaka tespit edildi. Bugün 59 kişi hayatını kaybetti ve 5.119 kişi iyileşti.

5 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 129.491 oldu. Toplam can kaybı ise 3.520'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.338, toplam iyileşen hasta sayısı ise 73.285 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 707 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.204.421 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız."

Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0mMKkUoncL

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2020

Kaynak: Tamindir

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