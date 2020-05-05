Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (4 Mayıs)
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Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (4 Mayıs)

Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (4 Mayıs)
05.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları paylaştı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları paylaştı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

4 Mayıs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 35.771 test yapıldı ve 1.614 yeni vaka tespit edildi. Bugün 64 kişi hayatını kaybetti ve 5.015 kişi iyileşti.

4 Mayıs itibari ile toplam vaka sayısı 127.659 oldu. Toplam can kaybı ise 3.461'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.384, toplam iyileşen hasta sayısı ise 68.166 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 727 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.171.138 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde." cümlelerine yer verdi.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ZM4gkNPCep

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 4, 2020

Kaynak: Tamindir

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