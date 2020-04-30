Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (30 Nisan)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (30 Nisan)

Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (30 Nisan)
30.04.2020 21:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

30 Nisan Vaka Sayısı Kaç Oldu

Son 24 saatte 42.004 test yapıldı ve 2.615 yeni vaka tespit edildi. Bugün 93 kişi hayatını kaybetti ve 4.846 kişi iyileşti.

30 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 120.204 oldu. Toplam can kaybı ise 3.174'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.514, toplam iyileşen hasta sayısı ise 48.886 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 803 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.033.617 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi: "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım."

Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/rgs7DcWSF1

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haber
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haber
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haber
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haber
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haber
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Haber
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli...
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı
Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar
Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Deniz Seki Şeyma Subaşı Nur Yerlitaş
Spor Neymar Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Türk Çocuk Futbolcu
Şu an buradasınız: Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (30 Nisan) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 23:12:16. #1.14#
title