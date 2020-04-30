Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (30 Nisan)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

30 Nisan Vaka Sayısı Kaç Oldu

Son 24 saatte 42.004 test yapıldı ve 2.615 yeni vaka tespit edildi. Bugün 93 kişi hayatını kaybetti ve 4.846 kişi iyileşti.

30 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 120.204 oldu. Toplam can kaybı ise 3.174'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.514, toplam iyileşen hasta sayısı ise 48.886 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 803 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.033.617 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi: "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım."

Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/rgs7DcWSF1

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2020