Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (3 Mayıs)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

3 Mayıs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 24.001 test yapıldı ve 1.670 yeni vaka tespit edildi. Bugün 61 kişi hayatını kaybetti ve 4.892 kişi iyileşti.

3 Mayıs itibari ile toplam vaka sayısı 126.045 oldu. Toplam can kaybı ise 3.397'ya yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.424, toplam iyileşen hasta sayısı ise 63.151 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 766 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.135.336 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "11 MART'TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak." cümlelerine yer verdi.

11 MART'TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/VrwmnqiguO

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 3, 2020