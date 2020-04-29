Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (29 Nisan)
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Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (29 Nisan)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (29 Nisan)
29.04.2020 21:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

29 Nisan Vaka Sayısı Kaç Oldu

Son 24 saatte 43.498 test yapıldı ve 2.936 yeni vaka tespit edildi. Bugün 89 kişi hayatını kaybetti ve 5.231 kişi iyileşti.

29 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 117.589 oldu. Toplam can kaybı ise 3.081'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.574, toplam iyileşen hasta sayısı ise 44.022 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 831 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 991.613 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi: "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım."

Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0iwtIFX5iN

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 29, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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