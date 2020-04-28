Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (28 Nisan) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları açıkladı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları açıkladı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

28 Nisan Vaka Sayısı Kaç Oldu

Son 24 saatte 29.230 test yapıldı ve 2.392 yeni vaka tespit edildi. Bugün 92 kişi hayatını kaybetti ve 5.018 kişi iyileşti.

28 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 114.653 oldu. Toplam can kaybı ise 2.992'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.621, toplam iyileşen hasta sayısı ise 38.809 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 845 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 948.115 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi: "Son 24 saatte 5.000'den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000'e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım."

Son 24 saatte 5.000'den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000'e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/J33oSpzuH1

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2020