Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (27 Nisan) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları açıkladı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları açıkladı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

27 Nisan Vaka Sayısı Kaç Oldu

Son 24 saatte 20.143 test yapıldı ve 2.131 yeni vaka tespit edildi. Bugün 95 kişi hayatını kaybetti ve 4.651 kişi iyileşti.

27 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 112.261 oldu. Toplam can kaybı ise 2.900'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.736, toplam iyileşen hasta sayısı ise 33.791 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 882 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 918.885 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi: "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım. "

Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ZwBVeHSHoG

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 27, 2020