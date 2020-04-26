Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (26 Nisan)
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Fahrettin Koca, Twitter, Teknoloji, Haber

Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (26 Nisan)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

26.04.2020 21:27 | Son Güncelleme: 26.04.2020 21:27
Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (26 Nisan)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte son açıklanan rakamlar.

26 Nisan Vaka Sayısı Kaç Oldu

Son 24 saatte 30.177 test yapıldı ve 2.357 yeni vaka tespit edildi. Bugün 99 kişi hayatını kaybetti ve 3.558 kişi iyileşti.

26 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 110.130 oldu. Toplam can kaybı ise 2.805'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.776, toplam iyileşen hasta sayısı ise 29.140 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 883 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 889.742 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000'e varan günlük test kapasitemizin 30.000'i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti." dedi.

Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000'e varan günlük test kapasitemizin 30.000'i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/OwvvlGYiLm

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2020

Kaynak: Tamindir

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