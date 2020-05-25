Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (25 Mayıs)
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Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (25 Mayıs)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden güncel Türkiye koronavirüs rakamlarını açıkladı. Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan veriler.

Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (25 Mayıs)
25.05.2020 22:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:49

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden güncel Türkiye koronavirüs rakamlarını açıkladı. Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan veriler.

25 Mayıs Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 21.492 test yapıldı ve 987 yeni vaka tespit edildi. Bugün 29 kişi hayatını kaybetti ve 1.321 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 25 Mayıs

25 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 157.814 oldu. Toplam vefat ise 4.369'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 756, toplam entübe hasta sayısının ise 371 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 120.015 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 1.853.754 olduğu paylaşıldı.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir."

İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WGIUc45HIH

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 25, 2020

Kaynak: Tamindir

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