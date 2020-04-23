Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (23 Nisan) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? Toplam vaka sayısı kaç? Koronavirüs son durum ne? İşte tüm detaylar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? Toplam vaka sayısı kaç? Koronavirüs son durum ne? İşte tüm detaylar.

23 Nisan Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 40.962 test yapıldı ve 3.116 yeni vaka tespit edildi. Bugün 115 kişi hayatını kaybetti ve 2.014 kişi iyileşti.

23 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 101.790 oldu. Toplam can kaybı ise 2.491'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.816, toplam iyileşen hasta sayısı ise 18.491 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 982 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 791.906 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin." dedi.

Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/8PhcNL9jAb

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 23, 2020

Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.